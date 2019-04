Trovata la quadra sui 3mila navigatori: il loro ruolo sarà di «assistenza tecnica»

Ci saranno 4mila operatori assunti a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego, mentre i 3mila navigator contrattualizzati da Anpal servizi avranno un ruolo «di assistenza tecnica». Si chiude così la querelle fra Governo e Regioni attorno al piano per il potenziamento dei Centri per l’Impiego legato all’attuazione del reddito di cittadinanza.

L’Intesa è stata sancita ieri in Conferenza Stato-Regioni. «Si è concluso positivamente un percorso che ha visto la ricerca di una stretta e leale collaborazione tra le Regioni e il Governo», afferma la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. «Abbiamo chiarito tutti gli aspetti tecnici ancora aperti e in particolare la centralità dei Centri per l’impiego e il ruolo di assistenza tecnica che dovranno svolgere i navigator. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede di convenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il piano inoltre contiene i criteri di riparto delle risorse per l’ammodernamento delle strutture ed infrastrutture per il 2019 e 2020. Esprimiamo soddisfazione – conclude la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - perché il potenziamento dei centri permetterà di elevare il livello dei servizi verso standard di altri paesi europei, e di fronteggiare con più tranquillità la richiesta delle politiche collegate al Reddito di cittadinanza. Il tutto, però, avverrà nel rispetto delle prerogative e delle responsabilità di ogni soggetto istituzionale coinvolto».

