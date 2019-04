Forza piccolo Giorgio, fra 8.621 coppie i tuoi genitori ti stanno già aspettando

I numeri

Porta la data del 16 aprile 2019 il report statistico sulle adozioni in Italia pubblicato dal Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, con i dati raccolti presso i Tribunali per i minorenni. Nel 2018 sono state 8.621 le coppie che hanno presentato domanda di disponibilità all’adozione nazionale: 7,3 coppie per ogni minore dichiarato adottabile in Italia. Ad esse vanno aggiunte altre 2.615 coppie hanno presentato domanda di disponibilità e idoneità per l’adozione internazionale.

Nel 2018 in Italia sono stati dichiarati adottabili 1.177 minori, di cui 243 con genitori ignoti, come Giorgio, e 934 con genitori noti. I minori adottati con adozione nazionale sono stati 850, 730 gli affidamenti preadottivi, 667 le sentenze di adozione in casi particolari, di cui 421 sono adozioni del figlio del coniuge. Per quanto riguarda le adozioni internazionali, nel 2018 le adozioni di minori stranieri sono state 1.153, più 46 affidamenti preadottivi di minori stranieri e 179 riconoscimenti di adozioni pronunciate da paesi stranieri per italiani residenti all'estero. I decreti di idoneità all'adozione di minori stranieri emessi sono stati 1.951 nel corso dell’anno. Fra questi dati e quelli della CAI c'è sempre una discrepanza perché considerano due dati diversi: qui i decreti (un decreto può valere per più di un bambino) e là le autorizzazioni all'ingresso (che avvengono a distanza di qualche mese dal decreto, a volte anche con il decreto emesso in un anno solare e l'ingresso che avviene nell'anno successivo).

Osservando la serie storia delle adozioni dal 2000 al 2018, si nota come le dichiarazioni di adottabilità di minori con genitori ignoti – ossia tendenzialmente quelli abbandonati alla nascita – siano in calo: 243 nel 2018, lo stesso numero nel 2017… corrisponde a un -57% rispetto a dieci anni fa, visto che nel 2008 i bambini con genitori ignori dichiarati adottabili furono 575 (e addirittura 642 l’anno prima). Anche le dichiarazioni di adottabilità di minori con genitori noti sono in calo: 934 nel 2018 contro i 974 del 2017. Il picco era stato nel 2014 con 1.222 minori dichiarati adottabili. Qui la serie storica delle adozioni nazionali e internazionali dal 2000 al 2018.