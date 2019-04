In Niger il centro di Coopi per la cura della malnutrizione di mamme e bambini

Con il centro materno infantile di Tillabéri, Coopi ha deciso quindi di proseguire l’operato iniziato nel 2012 lanciando il Programma per ridurre la morbilità e la mortalità dei bambini sotto i cinque anni a causa di grave malnutrizione acuta e risposta ai bisogni umanitari della popolazione colpita da conflitto armato in Niger. Le attività del programma, finanziato da Echo, il dipartimento per gli aiuti umanitari della Commissione Europea, mirano a sostenere la presa in carico integrata di 5365 bambini affetti da malnutrizione acuta allo scopo di garantire un’assistenza medica di qualità e gratuita e di coinvolgere in maniera attiva le comunità locali nel monitoraggio e nella lotta al fenomeno della malnutrizione.



Oltre ad implementare attività di screening relative alla malnutrizione, il centro materno-infantile contribuirà a fornire ai bambini supporto psicosociale, sottolineando dunque l’importanza del lavoro di psicologi e assistenti sociali nel garantire ai piccoli pazienti una crescita felice.

FOTO/ Francesco Bellina - Coopi