Unhcr: sono 42.000 i libici in fuga dagli scontri a Tripoli

Ong sotto attacco delle Iene per il loro impegno in Libia: cui prodest? Il lavoro delle organizzazioni è monitorato dalla Cooperazione Italiana e dal Ministero Affari Esteri, tutto nero su bianco: rendiconti, finanziamenti, capacità di portare aiuto in zone critiche e di guerra. Dove stanno i fatti, allora, è facile capirlo. Non è chiaro per quale ragione ci sia stato un accanimento "a tesi" da parte del programma di Mediaset. Facciamo il punto con tre delle organizzazioni non governative chiamate in causa