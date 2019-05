Online il nuovo sositalia.it

«Siamo molto contenti del restyling realizzato sul sito, frutto del grande lavoro che ha coinvolto tutta l’Organizzazione, con il supporto del team internazionale di Sos Children’s Villages», ha dichiarato Eugenio Golia, Digital Specialist Coordinator di Sos Villaggi dei Bambini. «La nuova veste grafica rende agevole la navigazione, mentre immagini e animazioni arricchiranno tutte le sezioni del sito. I contenuti sono stati riscritti per renderli più fruibili e ottimizzati per la cross medialità, con l’obiettivo di coinvolgere gli utenti e i sostenitori nella mission e nei programmi dell’Organizzazione».

Un sito rinnovato, dunque, non solo nella grafica ma anche nei contenuti, in cui le testimonianze avranno un ruolo chiave per far conoscere le storie di chi ha beneficiato delle attività di Sos Villaggi dei Bambini, le esperienze degli operatori e la vita quotidiana all’interno dei Programmi e Villaggi SOS di tutta Italia. Al centro della nuova piattaforma, inoltre, ci sarà l’utilizzo di materiale multimediale, con video, immagini e animazioni che andranno ad arricchire ogni sezione del sito. Grande attenzione è stata poi riservata alla trasparenza e all’accountability, con grafici e tabelle esemplificative dei dati più importanti del Bilancio Sociale, per fornire informazioni chiare e semplici a tutti gli stakeholder a cui si rivolge l’Organizzazione.

Per il restyling del sito web Sos Villaggi dei Bambini si è avvalsa della consulenza esterna del Fabio Fidanza Studio per le attività di User Research, Architettura delle Informazioni e progettazione della User Experience.

Nell'immagine in apertura un particolare dell'homepage del nuovo sito di Sos Villaggi dei Bambini