5 per mille, in diretta streaming su Vita.it la conferenza stampa in Senato

5 per mille, il nodo del tetto arriva in Senato Con l'edizione 2017 il 5 per mille destinato dai contribuenti ha sforato il tetto dei 500 milioni previsti dalla copertura. Le cifre erogate al non profit così tornano ad essere limate dall'Agenzia delle Entrate. Il tema arriva in Senato, con una conferenza stampa organizzata da Vita che si terrà a Palazzo Madama mercoledì 5 giugno, partendo dall'interrogazione presentata da Edoardo Patriarca