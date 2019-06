Agenzia Nazionale per i Giovani: oltre 4.5 milioni di euro per 184 progetti under 30

«I programmi dell’Agenzia Nazionale per i Giovani», spiega Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, «calano l’Europa nei territori. Stiamo lavorando con passione per diventare il punto di riferimento per i ragazzi dando loro gli strumenti per mettersi in gioco, per essere protagonisti in Italia ed in Europa e lavorare su tematiche di loro interesse. Il lavoro dell’Agenzia è quello di motivare, far conoscere e fornire opportunità e dire finalmente ai giovani che le istituzioni sono dalla loro parte, che le istituzioni sono casa loro. Tra le mission istituzionali dell’Agenzia è centrale il tema della partecipazione attiva alla vita democratica del paese».

Il programma Erasmus+

Programma europeo (2014-2020) che promuove e finanzia progetti e attività nell’ambito di istruzione, formazione, gioventù e sport. Cosa offre? Corsi di istruzione superiore, attività di volontariato, scambi giovanili, stage e tirocini professionali. Borse di studio e prestiti per corsi di laurea e master. La possibilità di collaborare con altre scuole superiori e università o di diventare partner strategico di operatori giovanili o imprese. L’Agenzia nello specifico gestisce il capitolo dedicato ai giovani tra i 13 ed i 30 anni a prescindere dal loro grado e livello di scolarizzazione ed è rivolto in particolare a quelli con minori opportunità e maggior rischio di esclusione sociale.

Corpo Europeo di Solidarietà

Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di volontariato e solidarietà, nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Rivolto ai giovani tra i 18 ed i 30 anni offre occasione per unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.

Prossima scadenza per presentare i progetti ai programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà è fissata per il 1 ottobre, per informazioni sulla partecipazione scrivere a informazione@agenziagiovani.it o consultare il sito www.agenziagiovani.it.