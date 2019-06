Emergenza Caldo: 10.000 bottiglie d’acqua ai senza dimora

Da Alberto Sinigallia (nella foto in basso), presidente Fondazione Progetto Arca arriva un “grazie di cuore” ai «volontari che nel giro di poche ore hanno risposto all'appello di emergenza caldo e si sono resi disponibili per organizzare questa distribuzione di acqua fresca rivolta ai cittadini in difficoltà che vivono in strada. Grazie a loro, ma anche al Banco Alimentare della Lombardia che ci ha donato le 10mila bottigliette e al Comune di Milano con cui costantemente collaboriamo: siamo una bella squadra che oggi dà il primo segnale concreto di un percorso che ci accompagnerà lungo tutta l'estate, un percorso fatto di vari interventi a sostegno delle persone senza dimora». Sinigallia, del resto ricorda che per chi vive in strada «che sia estate o che sia inverno, ogni giorno è uguale: le persone senza dimora non possono fare una pausa dalla loro quotidianità in strada, non possono andare in vacanza, non possono neanche ripararsi in una casa per proteggersi dall'aria torrida e dai picchi di caldo come quello di questi giorni. Le nostre Unità di Strada – conclude Sinigallia - staranno al loro fianco lungo tutta l'estate, ogni giorno, per una bottiglietta d'acqua fresca, per una parola di conforto, per ogni sostegno concreto che si renderà necessario».