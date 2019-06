300 mila euro donati in tre gironi per Carola Rackete

Quest’ultima ha ottenuto finora 7.148 euro tramite Facebook e ha ricordato ai suoi sostenitori che possono contribuire anche alla campagna lanciata sulla piattaforma Produzioni dal Basso o fare un bonifico diretto.

«È una bellissima notizia, ma non chiamatelo fundraising», è il commento di Valerio Melandri, fondatore del Festival del Fundraising, «questo è un crowdfunding. Si tratta di un'operazione one shot legata a casi urgenti ed emotivi sostenuti da un lavoro insistente dei media». Melandri ci tiene a sottolineare: «non ne faccio una questione valoriale. Questo è un caso come quello di Notre Dame. Ma sono sicuro che se ci fosse un'operazione opposta, con una raccolta per le spese legali da pagare a Salvini, se fosse vissuta come urgente ed emotiva come causa, otterrebbe gli stessi risultati. È la stessa differenza che c'è tra un busker, un artista di strada, e un'organizzazione non profit. Carole è un busker, il fundraising è qualcosa di più professionale e frutto di un impegno quotidiano».