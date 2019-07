Il caporalato 2.0 della gig economy

Domenica sera intorno alle 22.30 incontro James e Momo (soprannomi perché i nomi veri non li vogliono dire). Sono armati di bici e borse (Glovo) e cellulare. Mentre attendono un ordine scambiamo qualche parola aiutata da un paio di sigarette offerte. Sono entrambi della Costa D'Avorio, sono arrivate via mare e vivono a casa di un amico regolare a MIlano. Il sistema per lavorare anche senza documenti è semplice: basta appunto avere un amico regolare. Chi ha i documenti si apre una posizione su una piattaforma di delivery, magari una per ciascuna piattaforma. A quel punto cede zaino, bici e cellulare agli amici irregolari. Non si sa se in amicizia o in cambio di una quota. Una volta ricevuto il pagamento dal datore di lavoro divide i soldi.

Le domanda sono tante. In primo luogo qualcuna di queste piattaforme è al corrente di questo fenomeno? Cosa fanno per evitarlo? Non è strano avere dei ciclisti che lavorano h24 tutta la settimana? Gente che non dorme, non mangia, non fa pausa, mai?

Un fenomeno che svela una faccia inedita della gig economy. I marchi di delivery, si stanno svelando come fautori del caporalato 2.0.

A queste domande sarebbe bello rispondessero. Se volessero contattarci possono scrivere a desk@vita.it.