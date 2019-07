Nasce la "Smart Master Class" per l'imprenditorialità sociale

«Quella dell’imprenditorialità sociale è una sfida decisiva per il Terzo Settore che è chiamato a ripensarsi a fronte di una tendenza che ormai da tempo si è affermata: si moltiplicano, infatti, i bisogni sociali e non altrettanto le iniziative a fronte dei soli fondi pubblici. Una importante risposta per l'inclusione sociale», ha sottolineato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas, «è orientare l'attività del Terzo Settore verso un orizzonte che coniughi l'erogazione di prestazioni sociali e la loro sostenibilità economica».

«La collaborazione Profit – Non Profit in particolare sui temi sociali», continua il consigliere delegato, «che è un elemento chiave e fondante di Fondazione Sodalitas, è anche il tratto distintivo dell’iniziativa che presentiamo oggi: la Social Master Class propone una condivisione di metodi e di esperienze di lavoro a supporto dell'imprenditorialità del Terzo Settore. Un progetto che mira alla costruzione di una relazione caratterizzata da apertura e ascolto reciproci tra enti del Terzo Settore e aziende. Per esperienza sappiamo, anche grazie a diversi report che abbiamo prodotto in questi anni, come, con queste premesse, si possano costruire partnership di successo».