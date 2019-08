La nuova vita agricola del feudo della mafia siciliana

Il papa della cupola

Quando incontri Totò, una delle 11 anime della cooperativa sociale Verbumcaudo, impegnato a mettere in trazione i fili di ferro per legare al meglio una delle 35 specie autoctone di vite siciliana, capisci che tutto questo è possibile: «Questo luogo rappresenta la mia casa e la cooperativa è l’opportunità per rimanerci». Quei vigneti che si estendono su cinque ettari di terreno all’interno di un feudo ben più vasto (di 150 ettari) appartengono a una terra fertile, martoriata dalla mafia. Alle spalle di Totò tra un biviere ed una zona in parte sterrata si racconta che qui atterravano negli anni 80 gli elicotteri su cui viaggiavano noti boss mafiosi. Quel feudo non apparteneva a un criminale qualunque, ma a Michele Greco, soprannominato “il papa” della cupola siciliana di Cosa Nostra che qui allestiva i suoi summit. «In queste stanze si decideva chi doveva morire e chi no, quali interessi spostare nelle campagne o in città», racconta Vincenzo Liarda, presidente del Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo, tra i protagonisti della storia di riscatto del feudo Verbumcaudo e che per questo bene si è battuto, subendo intimidazioni e vivendo per un periodo sotto scorta: «La sofferenza individuale è secondaria rispetto alla gioia del risultato collettivo», dice Liarda che ricorda tra i vari passaggi legati alla storia del feudo l’assegno firmato dal boss della Camorra Antonio Bardellino che prestò i soldi a Michele Greco per acquistare il bene. A scoprire quell’assegno e a confiscare il bene nel 1987 fu Giovanni Falcone.

Il feudo Verbumcaudo si trova nel cuore delle Madonie, uno dei luoghi più belli e remoti dell’intera Sicilia, e cade nel comune palermitano di Polizzi Generosa, ma è più vicino a Villalba e a Villalonga, in provincia di Caltanissetta, in quello che qui è conosciuto come il Vallone Nisseno.