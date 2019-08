L'epidemia silenziosa e mortale del Fentanyl, dagli States all'Italia

«In Italia, per quanto riguarda la diffusione di Fentanil e derivati, di produzione clandestina, siamo ancora in una situazione di incertezza», sottolinea il professore, «Il primo caso conosciuto di overdose dovuta a un analogo del Fentanil (Ocfentanyl), risale al 2017 ma è stato segnalato nel 2018 in quanto, sino ad allora, era stato considerato come un decesso collegato all’eroina». Non abbiamo dati a riguardo, spiega Gatti, perché, «i laboratori di analisi difficilmente sono attrezzati per andare oltre la ricerca delle droghe “classiche”. I 18 mesi necessari per scoprire che l’Ocfentanyl, e non l’eroina, aveva provocato un decesso, sono emblematici della situazione ed anche dei problemi tecnici oggettivi, che sono collegati alla determinazione di queste sostanze».

La presenza del Fentanyl sul mercato tuttavia è certa: «non solo perché recentemente, nei primi mesi del 2019, sono stati effettuati due sequestri emblematici: in centro Italia (Lazio) 20 grammi di un prodotto della famiglia del Fentanil da cui, vista la potenza, si sarebbero potute ricavare ventimila dosi; nel nord Italia (Lombardia) 1.3 grammi di Fentanil, bastanti per creare quasi duemila dosi. Il tutto inviato per posta». Di conseguenza per il professore «più che chiedersi se questo fenomeno esiste in Italia e quale sia la sua consistenza, sarebbe utile considerarlo, di fatto, presente».

Il fatto è che questa presenza, sottolinea Gatti che lo ha anche scritto sul suo blog droga.net, è stata certificata direttamente dal Ministero della Salute «che ha diramato una comunicazione di allerta che parla della possibilità di presenza sul territorio italiano di derivati del Fentanil e di eroina ad alta potenza».

La fobia sull'epidemia non è peregrina per il professore: «la scelta di usare fentanil non è, negli States, stata determinata dalla scelta dei consumatori ma da scelte del mercato dello spaccio. Infatti, raramente, il Fentanil è stato venduto (ed, ancor oggi, viene venduto) come tale ma sempre abbinato ad altre droghe e con nomi esotici. È altamente probabile che la stessa cosa avvenga in Italia e che anche qui si debba fare i conti con un epidemia. Le logiche del mercato delle sostanze illecite sono le stesse in tutto il mondo».

Il rischio dell'Italia oggi è la sottovalutazione del rischio. «In questi anni, l’intero “problema droga”, in generale, è stato sottovalutato ed ancora oggi è messo in evidenza solo in occasione di emergenze mediatiche ed alla connessa visibilità di luoghi ed azioni simboliche. È opportuno chiedersi se le risorse attualmente messe a disposizione del Sistema Socio-Sanitario, siano appropriate e correttamente dimensionate per combattere il possibile sviluppo di una “nuova” epidemia da uso di oppioidi e se siamo dotati dei mezzi di analisi e di osservazione adeguati per documentare le overdose da Fentanil ed il suo consumo. A mio parere, attualmente c’è, in Italia, una situazione di oggettiva, pericolosa debolezza in questo ambito». Sarebbe inoltre opportuno per Gatti «che le attività di prevenzione e di prossimità con le situazioni a rischio, già agiscano tenendo conto di questo nuovo pericolo, anche informando i potenziali consumatori della aumentata possibilità potenziale di overdose.

Ed è questo per Gatti il cuore del discorso. «La cosa che più mi preme è che le persone siano preparate. Dove può essere necessario un intervento in caso di overdose, dovrebbero essere a disposizione dosi multiple di Naloxone . Le persone a rischio di overdose da oppioidi, i loro amici ed i famigliari, dovrebbero essere addestrati all’uso del Naloxone. Le persone che usano oppiacei acquistati clandestinamente dovrebbero essere messe nella condizione di sapere che non è opportuno che li assumano in solitudine e senza la presenza di altre persone in possesso di Naloxone, capaci di usarlo in caso di overdose e di chiamare sempre e comunque soccorsi nel più breve tempo possibile. L’accesso ai servizi di cura per il trattamento della dipendenza, eventualmente con farmaci “sostitutivi” e sicuri, sotto controllo medico, dovrebbe essere facilitato al massimo», conclude. Al riguardo il prof. ha anche scritto un decalogo salvavita.

Se si assumono oppiacei di strada o comprati via Internet, presterei attenzione a questi punti: