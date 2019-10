Con Fratello Sole Scarl le non profit saranno più green

C’è così poca consapevolezza dei temi ambientali che anche in ambienti ecclesiali non è scontato che si colgano. Non deve stupire quindi che nel Terzo settore si trovi difficoltà a sviluppare progetti per l’efficientamento energetico dei propri immobili seppure ci sia una conoscenza e una consapevolezza della situazione. A intralciare il progredire in questa direzione due tipi di impedimenti: la competenza e la finanza. E proprio per aiutare a sviluppare progetti sfruttando strumenti normativi e progetti finanziari ad hoc è nato Fratello Sole Energie Solidali impresa sociale che con Enea, ospiti della Caritas di Roma, si è dato convegno a Roma sul tema «Good & Green, l’efficienza energetica per il non profit».

Ha aperto i lavori don Ben Ambarus, direttore della Caritas di Roma, che ha ricordato come alcuni cattolici tradizionalisti abbiano nei giorni scorsi trafugato statue della Madre terra da una chiesa nei pressi del Vaticano dove è in pieno svolgimento il sinodo sull’Amazzonia per gettarle nel Tevere. «All’interno della Chiesa non è scontato che il valore di certi temi si colga. C’è un livello di non consapevolezza, anzitutto di una certa parte di credenti. Così la casa comune la buttiamo fuori invece che considerarci suoi ospiti. Grazie a Dio qualche cosa si sta muovendo e dopo l’enciclica Laudato sii è possibile far risorgere le persone in luoghi essi stessi risorti», ha detto don Ben.