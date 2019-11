I tutori volontari per minori stranieri non accompagnati? Sono 3.029

«A volte io gli scrivo un messaggio e loro rispondono tutt’altro, cose che non c’entrano niente con le domande che avevo fatto, così capisco che sono soli e non c’è nessuno che li aiuta a tradurre. Altre volte sono loro che mi scrivono “Come va?” e io capisco che mi stanno pensando». Serena Chiaramonte ha 43 anni, è un’insegnante di sostengo alle scuole medie, vive e insegna in provincia dell’Aquila ed è tutore volontario di tre minori non accompagnati. «Sono tre ragazzi molto discreti, timidi, non è che ci sia questa grande confidenza fra noi, però stanno facendo la loro strada», dice.

I tre ragazzi di cui Serena ha la tutela sono tutti diciassettenni, uno viene dall’Albania e due dal Bengala. La tutela del primo è iniziata a dicembre 2018, quelle dei due ragazzi bengalesi a maggio 2019, poco dopo il loro arrivo. «Hanno storie e motivazioni molto diverse, il ragazzo albanese è migrato per completare il suo percorso di formativo e sta frequentando un corso da idraulico, mentre i due bengalesi avevano fatto solo le elementari e sono arrivati senza sapere una parola di italiano, dopo un lunghissimo viaggio. Dopo il corso di italiano, a settembre li abbiamo iscritti al CPIA, stanno studiano per la licenza media, ovviamente sono qui per cambiare la loro vita e poter aiutare la famiglia rimasta a casa».

Serena è una dei 3.029 tutori volontari per minori stranieri non accompagnati iscritti negli appositi elenchi dei tribunali per i minorenni. Il dato è contenuto nel primo monitoraggio nazionale sul sistema della tutela volontaria in Italia dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, realizzato grazie al Fondo asilo integrazione migrazione e svolto con la collaborazione dei Garanti regionali e dei Tribunali per i minorenni (hanno risposto 27 su 29) sul periodo 6 maggio 2017-31 dicembre 2018. Sfogliando gli elenchi, se guardiamo ai numeri di iscritti le prime città sono Catania (244), Roma (242) e Palermo (241), mentre in coda troviamo Campobasso e Trento con 18, Messina con 19 e Brescia con 22. Fra i 3mila e più tutori volontari ci sono anche i 505 che provengono da elenchi preesistenti all’entrata in vigore della legge 47/2017: alcune città infatti – Catania, Palermo, Perugia, Milano, Genova, Cagliari, Reggio Calabria, Lecce, Taranto, Potenza e Trento – avevano già introdotto tale figura in via sperimentale.