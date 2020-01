Padova 2020: si apre l'anno della capitale europea del volontariato

L’evento che convoca il volontariato e il mondo della solidarietà sarà il 7 febbraio, in Fiera a Padova, dalle 10 alle 13. In un crescendo di storie, immagini e musica si ripercorrerà la storia dell’impegno civile in Italia e si apriranno le sfide per il 2020. «Saranno ricordati testimoni significativi, da don Giovanni Nervo a Tom Benettollo e Maria Eletta Martini», continua il presidente, «Sarà data parola a storie di “ordinario volontariato”, raccontato dai protagonisti e alcuni artisti e voci auterevoli – tra i quali Lella Costa, Luca Bassanese, Gherardo Colombo, Alex Zanardi - ci accompagneranno nell’immaginare il futuro delle comunità che vogliamo costruire, insieme».

«Non un convegno, più di un talk show, l’evento lo stiamo costruendo e immaginando come un trampolino di lancio per sentirci tutti protagonisti del cambiamento di cui, dal 7 febbraio in poi, saremo chiamati ad essere parte», chiarisce Alecci che si appella a tutto il mondo del volontariato nazionale: «Vogliamo approfittare dell’occasione di questo anno per metterci a servizio del volontariato italiano, vorremmo utilizzare questa opportunità per uscire dall’angolo in cui siamo. In particolare il giorno d’inaugurazione comincerà un lavoro sulla Carta dei Valori che ha ormai vent’anni e deve essere svecchiata e aggiornata».

Alla cerimonia della mattina seguirà, a partire dal pomeriggio del 7 febbraio, una serie di appuntamenti costruiti in collaborazione con realtà nazionali e locali.