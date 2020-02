Quando il corona virus contagia la comunicazione

Natalità e famiglia: «la priorità è la revisione dell'Isee» Assegno unico sì, no, forse. Mentre si continua a discutere su cosa portare in legge di bilancio per dare alle famiglie il sostegno di cui hanno urgenza, si moltiplicano le proposte. Per la senatrice Tiziana Drago (M5S) il bandolo della matassa è la revisione dello strumento principe attraverso cui oggi in Italia si definisce la platea delle famiglie a cui riconoscere prestazioni e servizi agevolati