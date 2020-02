Sud Sudan: questa sarà la volta buona

In quegli incontri abbiamo riscontrato un barlume di speranza che vogliamo continuare ad alimentare. Una speranza solida. Fatta di competenza e lavoro. Una speranza che siamo certi contribuirà alla riconciliazione di un popolo martoriato ormai da troppo tempo. La nostra non è solo una risposta sanitaria, ma per la pace, visto che da decenni sud sudanesi di etnie diverse -che spesso sono in lotta - studiano fianco a fianco negli istituti che sosteniamo, per migliorare la salute del loro Paese”.



Dal 1998, Amref supporta il Maridi Health Science Institute che, ad oggi, ha formato circa l’80% dei quadri sanitari intermedi che operano in Sud Sudan. L’organizzazione è impegnata a sostenere questa area dal 1972. Nel 2013, a Maridi, Amref ha avviato la prima scuola femminile di scienze dell’intero Sud Sudan. L’impegno continua con la formazione di promotrici dell’igiene e di operatori sanitari, costruzione di nuovi pozzi e latrine, (progetto SANI) e con l’attivazione di scuole per allevatori e coltivatori.



“Io voglio pensare che, stavolta, possa vincere il volere del popolo che non ha più le forze di stare in una guerra che non lo sta portando da nessuna parte, se non a sofferenza e distruzione” dichiara Sara Del Debbio, operatrice di Amref, in viaggio con Micucci in Sud Sudan. “Questa non è la guerra per l’indipendenza, quella l’hanno già fatta e l’hanno già faticosamente e orgogliosamente vinta. Ora i Sud Sudanesi hanno voglia di vivere, non più di versare sangue. Più guerra, più povertà, più povertà, più guerra. Un circolo vizioso da cui il Sud Sudan non riesce a scappare, “È impressionante il ruolo vitale dei tanti attori come Amref che, cooperando tra loro, hanno tessuto negli anni una rete di servizi per garantire la sopravvivenza di questo popolo,” continua.



Tutte le persone coinvolte nelle crisi Sud Sudanesi meritano un domani degno di essere chiamato futuro. “Questa è la volta buona, questa volta funzionerà,” echeggiano alcuni, tra cui Amref, che crede nel popolo Sud Sudanese e investe nel futuro dell’intero Paese.