Lodi, la mia libreria antivirus

Già venerdì abbiamo lanciato il collettivo BUNCHER: una “time capsule” collettiva in fieri, per raccogliere storie e immagini di questo momento. Bunker è un luogo di rifugio, dove ci si va a riparare da qualcosa di minaccioso che succede fuori. Ma scrivendolo col CH contiene la parola bunch, all'inglese, che ha in sé il significato di un gruppo, un manipolo, ma anche un mazzo, un grappolo: qualcosa di riunito strettamente insieme.

L'idea è quella di una narrazione collettiva, che non serva però come condivisione delle psicosi per renderla gestibili, ma piuttosto come esercizio di immaginazione, in giorni di sospensione della quotidianità, per riappropriarsi di gesti e di parole che hanno perso, nell'uso e nell'abuso mediatico, il loro volto di sacralità. Stiamo chiedendo e raccogliendo storie, punti di vista, fotografie, oggetti.

Contemporaneamente Dina Nerino, una lodigiana in prestito dall’Irpinia che si occupa di social media strategy, ha lanciato un podcast intitolato "Buon virus a tutti!" a cui abbiamo partecipato con una lunga intervista. Stiamo cercando di organizzare un secret concert da mandare in diretta facebook, per tenere compagnia ai nostri amici di Codogno che non possono uscire.

Partecipiamo ad una lettura collettiva del Decamerone per un'iniziativa partita da Torino, dalla libreria Luna's: ci è capitata una novella lunghissima, ci vorranno ore per leggerla tutta.

Non sappiamo bene cosa faremo con questo materiale, in che forma sarà restituito. Né sappiamo quando finirà questa quarantena, questa angosciosa separazione in zone da muro di Berlino. Sappiamo che Mittel è un essere anfibio, un animale che se verrà a mancare l'aria si farà crescere le branchie.

Francesco Gesti, l'autore del pezzo, è uno dei fondatori di Mittel