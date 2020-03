Tributo alle donne, con Aperiknitting Solidale

Il celebre film documentario intitolato “In questo mondo”, diretto da Anna Kauber, sarà ospitato a Milano nella sala azionisti in stile liberty di Palazzo Edison (in Foro Bonaparte, 31), la più antica società in Europa nel settore dell’energia. La regista Anna Kauber sarà presente alla proiezione per presentare e stimolare il confronto e la discussione sui temi fondamentali da essa sollevati.

“In questo mondo” racconta la vita di donne dai 20 ai 102 anni dedite alla pastorizia. Una narrazione a più voci che ci restituisce questo mondo in una declinazione tutta al femminile. Prodotto da Solares Fondazione delle Arti e Aki Film, la pellicola è stata premiata come miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival. Invitiamo tutti a prendere conoscenza di questa poetica serie di immagini.

Seguirà un piacevolissimo aperitivo offerto da Edison, durante il quale i partecipanti potranno anche donare la propria arte manuale per la realizzazione di piastrelle solidali che comporranno la bellissima “Coperta ad esagoni” destinata all’emergenza freddo.

Tutti i dettagli dell’evento per cui è consigliata la prenotazione, sono in agenda online.

In apertura foto di Just killing time from Pixabay