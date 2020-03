Europa, il ruolo delle tecnologie per il futuro della democrazia

Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, responsabile per la Conferenza sul futuro dell’Europa, ha sottolineato che «la tecnologia ha il potenziale di migliorare la democrazia. Di renderla più efficiente, più aperta, più responsive, più trasparente e disponibile, sia per i cittadini, sia per i politici». Però, avverte Dubravka Šuica, la tecnologia «può anche essere manipolata e se ne può fare un uso illecito: abbiamo visto come l’uso improprio di dati o dati raccolti in maniera disonesta possano avere un impatto sulla scelta democratica». (...) «Per questo la Commissione deve stare dalla parte di una tecnologia aperta, ma regolata».

La Commissaria ha affermato che la ragion d’essere della Conferenza sul futuro dell’Europa è il fatto che i cittadini vogliono essere molto più coinvolti a livello politico, al di là delle elezioni. «La Conferenza sul Futuro dell’Europa fornisce l’opportunità di guardare la rivoluzione digitale da diverse angolazioni. Dobbiamo usare la tecnologia per raggiungere le persone; per interagire con un audience più ampia e diversa.(...) È importante raggiungere tutti».



Dubravka Šuica ha anche sottolineato l’importanza della metodologia della Conferenza: «Dobbiamo prendere tempo per riflettere sul modo migliore per fare deliberative democracy (democrazia deliberativa) a livello di Ue». (...) «Questo è importante perché ha il potenziale di porre le basi per un nuovo tipo di politica. Per una nuova dinamica tra democrazia rappresentativa e cittadini per le generazioni a venire. Certamente non per sostituire la democrazia rappresentativa, ma per integrarla».