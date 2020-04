Mancano i migranti: raccolti a rischio nei campi del bresciano

Cos’è stato fatto

«L’emergenza coronavirus sta purtroppo impattando in modo sostanziale sulle attività delle imprese bresciane a conduzione famigliare e quelle medie», spiega Zanetti. Il Decreto Cura Italia ha previsto che le attività prestate da parenti e affini fino al sesto grado non costituiscono rapporto di lavoro, se la prestazione è gratuita. Fratelli, genitori, nonni, figli, nipoti, suoceri, generi e via dicendo possono collaborare, «ma non basta». Nelle campagne mancano braccia e si sta gettando cibo. Se non si fa qualcosa per sopperire alla carenza di stagionali, secondo Coldiretti, il 40% di frutta e verdura non raccolta resterà a marcire nei campi.

Non c’è più tempo per le polemiche politiche: il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova tira dritto e dopo il Cura Italia ha incontrato l’ambasciatore della Romania per trovare un accordo con Bucarest e riaprire il flusso degli stagionali.

Il rischio del “lavoro grigio” nel bresciano

In Franciacorta c’è anche un altro problema, esploso l’anno scorso, e che il coronavirus rende soltanto più evidente: «le paghe dei braccianti stagionali non sono adeguate e sono inferiori rispetto alla Germania. Inoltre il lavoro grigio, quando non nero, è ancora troppo esteso», testimonia il segretario Flai lombardo. Il lavoro grigio, a differenza del nero, fa ricorso a forme di contratto consentite che però nei fatti vengono stravolte e sono di fatto assimilabili al cottimo. Illegale in Italia come forma di pagamento.