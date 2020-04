“Con te per disegnare i futuro” e potenziare la didattica digitale

“Con Te, per disegnare il futuro”, questo il titolo della nuova campagna pensata dall’Andrea Bocelli Foundation (Abf) e che apre la seconda fase delle sue attività di raccolta fondi per l’emergenza Covid-19. Obiettivo testimoniare la rinascita, con un progetto dedicato all’educazione digitale sviluppato in partnership Associazione Nazionale Ospedali Pediatrici.

L’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro di Abf, in Italia e all’estero, quale elemento di espressione della mission “empowering people and communities”. Per questo motivo, Abf ha deciso di offrire un supporto concreto agli allievi, alle famiglie e ai loro insegnanti, con un’iniziativa pilota volta a potenziare l’educazione a distanza, schierandosi ancora una volta dalla parte delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà. Il lancio della nuova campagna sarà sostenuto grazie anche allo show televisivo “Un nuovo giorno - Andrea Bocelli Live” in onda in prima serata su Rai Uno il 28 aprile.

«La musica, ancora una volta, ci mostra la sua capacità di unire i popoli e di produrre bellezza. Con questa nuova campagna vogliamo dare inizio a un “giorno nuovo” per i bambini, le loro famiglie e gli educatori, affinché il viaggio di questo tempo complesso sia più leggero e il futuro di tutti possa essere migliore», ha commentato il Maestro Andrea Bocelli. «Questa magica serata sarà l’occasione per ripercorrere insieme quanto abbiamo realizzato in questi ultimi 3 anni con la Fondazione che porta il mio nome, grazie al vostro sostegno, che non manca mai».

Un progetto pilota per potenziare la didattica a distanza (Dad) In questo momento di emergenza planetaria, circa il 91% degli studenti nel mondo sta affrontando un percorso scolastico attraverso la didattica a distanza1 e in Italia, secondo i recenti dati rilasciati da Istat, il 57% degli under 17 deve condividere il proprio Pc o tablet in famiglia, mentre il 12,3% non ne possiede uno.

Come community leader, Abf ha deciso quindi di offrire supporto concreto agli allievi, alle famiglie e ai loro insegnanti, con un’iniziativa incentrata sull’educazione a distanza, schierandosi ancora una volta dalla parte delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà. Grazie ai fondi raccolti, Abf offrirà ad alcune scuole pubbliche e scuole all’interno degli ospedali gli strumenti necessari sviluppare il proprio talento e per riscattarsi all’interno delle proprie comunità, anche in tempi in cui è necessario apprendere a distanza, in linea con il Global Goal dell’Onu 4

«Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti». In particolare, le nuove iniziative Abf per l’educazione a distanza saranno mirate alla creazione di:

Creazione di una biblioteca di devices, in grado di permettere agli studenti di connettersi con insegnanti ed educatori; Elaborazione di piattaforma per l’Abf Lab, che consentirà l’accesso a una serie di contenuti on line anche interattivi per l’educazione; Formazione della figura dell’atelierista digitale, un bibliotecario 4.0 in grado di supportare insegnanti, genitori e studenti nel corretto uso degli strumenti e nell’uso degli stessi anche per mantenere o sviluppare relazioni.

Che siano barriere di mattoni, sociali o digitali, Abf dal 2011 si impegna a investire sul futuro delle nuove generazioni sia in Italia sia all’estero, offrendo loro gli strumenti necessari per la realizzazione del proprio potenziale. Ora, anche in questo momento di emergenza in cui i ragazzi si trovano a fare scuola in casa, Abf vuole continuare a sostenere i bambini e giovani, con un progetto pilota, per potenziare l’insegnamento a distanza e donare agli studenti risorse e strumenti per l’innovazione didattica.

«Ci eravamo avvicinati al tema dell’educazione digitale già prima del Covid-19, studiando l’esperienza della scuola in ospedale a fianco dell’Associazione Nazionale Ospedale Pediatrici. Pur in un contesto di emergenza, l’avvento del Coronavirus ha dato a tutti la possibilità di sperimentare l’educazione digitale, le sue potenzialità e i suoi limiti. Abbiamo scoperto che non è solo uno strumento per pochi, non deve essere una triste trasposizione della didattica in presenza, ma una fonte di nuove possibilità e nuovi linguaggi per la crescita del cittadino di domani e in tal senso abbiamo tentato di sviluppare “Con Te, per disegnare il futuro”», ha dichiarato Laura Biancalani, Dg dell’Andrea Bocelli Foundation.