Lettere dal fronte sociale/11. Fermati, osserva e riparti

Tra un passo e l’altro, con i colleghi, ho dovuto trovare lo spazio per realizzare qualcosa indirizzato ai ragazzi del CDD che sono e saranno a casa per altri giorni. Momenti che per loro e per le famiglie si rivelano ardui. La quarantena è critica per tutti. Se improvvisata, diventa un vero vincolo, nonostante nasca per tutelarci. Se inserita dove ci sono già delle difficoltà, diventa davvero complessa. Era scontato, ma anche necessario e importante che noi operatori realizzassimo qualcosa per renderli protagonisti anche da lontano.

Ed ora in tempo di Coronavirus? Riorganizzare gli ambienti, gestire le fatiche nostre e dei ragazzi, cogliere gli imprevisti sia pratici che emotivi, elaborare l’umore altalenante, cercare risposte non sempre facili. Tutto questo ha creato in me frustrazione, nonostante cercassi di nasconderla e, volente o nolente, mi sono dovuta fermare e fare ordine.

Ho cercato il senso del mio lavoro nelle emozioni positive che fino ad oggi e per ogni singolo giorno mi hanno accompagnata, ho letto tra le righe quello che questa situazione ci può insegnare, ho fatto riemergere in me la voglia di vedere l’altro sorridere, reinventandomi e imparando. Come un raggio di luce ho buttato fuori quell’energia di sempre che si era affievolita.

Tutto questo perché ho osservato gli altri, sia dentro al mondo virtuale che ci ha inaspettatamente inglobato, sia negli incontri che ho vissuto. Mi sono quindi fermata e ho “guardato oltre”. Come?

Nel creare attività, video, letture, musiche “a distanza”. In queste ho colto il bello del condividere pensieri, proposte e riflessioni con i colleghi, la ricerca del cosa e del come presentarle, tenendo il focus sul bisogno di ogni ragazzo che frequenta il centro, senza dimenticare le possibilità delle singole famiglie. Il fine ultimo era ed è, tuttora, il benessere altrui tramite un atto educativo di senso, reso “originale” e realizzabile grazie ad uno schermo.

Nel ricevere il feedback dalle famiglie. Non solo indirizzato verso il lavoro di noi operatori, ma anche al reciproco scambio, tramite social, tra genitori. Il sentirli creare delle relazioni, il fare gruppo anche se ognuno a casa sua, il conoscersi e il riconoscersi tra di loro, sia nelle gioie che nelle fatiche quotidiane. Lo spronarsi a vedere davvero che “andrà tutto bene” e trovare la forza nella semplicità.