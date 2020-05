Barcone con 68 persone in pericolo a poche miglia da Lampedusa

Secondo quanto riferisce Alarm Phone, la piattaforma per la ricerca e il soccorso in mare di naufraghi in difficoltà, 68 persone sarebbero in pericolo a poche miglia dall’isola di Lampedusa.

“Sono in mare da oltre 30 ore, una barca in legno può capovolgersi in qualsiasi momento, le operazioni di soccorso non possono subire ritardi”. Alarm Phone riferisce inoltre che l’imbarcazione è danneggiata e lancia la richiesta di Sos alla Guardia Costiera Italiana.