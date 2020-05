conibambiniallafinestra: 1.200 disegni per raccontare il lockdown

Ci sono i prati e il mare, l’abbraccio dei nonni, i primi amori. Tanti arcobaleni. Ma anche strade vuote, bare, ambulanze, arrivati da Milano. Piccoli segnali di come la sofferenza dei bambini e dei ragazzi, così come i loro sogni, rimangano spesso dietro la finestra, in silenzio tra le paure dei grandi.

I bambini hanno raccontato con dei disegni il loro lockdown. In una settimana sono già 1.200 i disegni arrivati da tutta Italia in risposta al contest #conibambiniallafinestra lanciato da Con i Bambini su Instagram lo scorso 27 aprile, in occasione della Giornata internazionale del disegno. Lontani da tutti e da tutto, i bambini e i ragazzi hanno espresso attraverso un semplice disegno tante emozioni: l’angoscia, il dolore, la gioia, l’amore, la speranza. E tanti sogni “speciali”, fatti di normalità mancata: la scuola e i nonni sono i soggetti più ricorrenti. Il contest è ancora aperto e i disegni vengono pubblicati man mano sul profilo Instagram di Con i Bambini.

«Le scuole chiuse, come ha sottolineato il Presidente Mattarella, sono una ferita per tutto il Paese», evidenzia Carlo Borgomeo, presidente di Con i Bambini. «Dopo questi mesi di chiusura, di grandi difficoltà con la didattica a distanza, di gestione delle dinamiche familiari, di interruzione delle relazioni affettive e tra pari, dovremmo mettere al centro i minori. Non preoccupa solo il ritardo negli studi o le difficoltà di conciliare tempi di vita e di lavoro: preoccupano anche i risvolti di questa socialità mancata per i minori. Per tantissimi bambini e ragazzi, la scuola rappresenta ancora l’unico luogo di socializzazione, di pasto quotidiano, di fuoriuscita temporanea dalle difficoltà familiari, l’unica opportunità di presente e di futuro. I disegni, nella loro semplicità, ci restituiscono questo primo campanello di allarme e ci invitano, silenziosamente, a porre molta attenzione alle esigenze dei nostri ragazzi».