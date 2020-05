Le insidie della Fase 2 e gli obiettivi all'orizzonte. Il punto di Marco Ranieri

Ranieri prosegue la sua analisi del fenomeno Covid 19. Ci esprime i suoi dubbi sulla possibilità di riuscire ad usare la plasmaferesi, la cura col sangue dei guariti portata avanti anche dal dottor De Donno a Mantova. Quindi passiamo a parlare della gestione dell’emergenza che ritiene dal suo punto di vista miracolosa anche se, da scienziato, ci tiene a notare come di questo virus ne sappiamo ancora troppo poco e non abbiamo una casistica sufficiente per orientarci nelle scelte. Infine esprime la fatica per l’impegno di questi mesi ma anche la sofferenza per aver dovuto “fare cose” che mai avrebbe immaginato di poter compiere.