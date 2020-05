I dialoghi di Vita.it e Telefono azzurro: Didattica a distanza e didattica online. E ora che succede?

Siamo davvero sicuri che tutto non sarà più come prima? che la scuola “a distanza” lascerà dei segni indelebili nella struttura scolastica che rimarranno anche quando l’emergenza finirà? Si sono domandati gli ospiti della prima puntata della serie. La resilienza della scuola è strabiliante e riesce a far fronte alle novità adattandosi, assimilando i cambiamenti senza intaccare la struttura del modello, ha sottolineato il presidente di Indire Giovanni Biondi. “L’immersione forzata nel digitale per un tempo lungo vissuta da migliaia di insegnanti è stata per molti di loro la prima esperienza di utilizzo di applicazioni on line”, la sottoolineatura da padre e da esperto di Riccardo Luna, firma di La Repubblica, che ha anche invitato a farci una domanda: “come sarebbe stato questo periodo di forzata clausura senza internet e senza le tanto avversate tecnologie?”.

La grande sfida che abbiamo davanti? Trasformare l’emergenza in un’opportunità di miglioramento per la scuola l'invito del direttore di Skuola.net Daniele Grassucci. Per far ciò, però ha sottolineato il vescvo di Modena Erio Castellucci, “occorre un piano di interventi di medio e lungo periodo che renda pienamente effettivo il diritto all’istruzione in ogni parte del Paese, perchè le disuguaglianze sono state troppe”.

La discussione ha disegnato i temi dei prossimi appuntamenti, come ha ricordato il presidente di Telefono Azzurro, prof essor Ernesto Caffo, a pratire dall'appuntamento di giovedì 28 maggio alle 16 dedicato a“L'equilibrio psicologico dei bambini e delle famiglie durante e dopo il lockdown”.