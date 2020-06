Parrocchie, una ripartenza dopo le messe 2.0

Dal 18 maggio, dopo circa due mesi di chiusura, le parrocchie d'Italia hanno riaperto le porte ai fedeli per la celebrazione della messa. Abbiamo chiesto a quattro sacerdoti di varie parti d'Italia come hanno affrontato questo periodo. Le soluzioni sono state molteplici: c'è chi ha optato per trasmettere la messa in streaming e chi invece ha preferito condividere con i fedeli una meditazione biblica, chi, infine, ha fornito ai fedeli gli strumenti per vivere dei momenti di preghiera in casa.