La generosità come motore di impresa: il 1 luglio parte una nuova serie dei Dialoghi di Vita

«Sacrificio è parola della religione, dell’economia, di ogni crisi. I sacrifici sono nati o si sono sviluppati durante le grandi crisi collettive – le guerre, le carestie, le pestilenze», per questo, spiega il professor Luigino Bruni, «il sacrificio è luce e buio assieme».

Per discernere tra i vari aspetti del sacrificio, le sue ambiguità e le sue virtù, le sue relazioni con il dono e con la generosità intesa come modello, in collaborazione con il CSV di Padova, nell'ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato, Vita organizza una serie di 9 incontri a cadenza mensile da qui sino a fine anno.

Il tema degli incontri è presto detto: "La gratuità che fa impresa, la generosità come cultura imprenditoriale". Una riflessione intorno ai valori del volontariato come motore anche dell’agire economico. Una scommessa coraggiosa di Padova Capitale europea del Volontariato propone una serie di webinar per approfondire questo passaggio epocale.



Si comincia mercoledì 1 luglio, eccezionalmente alle h 19, per un webinar dedicato a La generosità come modello: dono, sacrificio.

Ospite dell'incontro sarà proprio l'economista Luigino Bruni, che dialogherà con Emanuele Alecci, Riccardo Bonacina e Marco Dotti a partire da uno dei suoi ultimi libri, Il capitalismo e il sacro (Vita e Pensiero, 2020).

QUANDO ► mercoledì 1 luglio alle h 19

LA FORMULA ► un webinar che vedrà un ospite confrontarsi con due o più discussant e con le sollecitazioni che arriveranno dal pubblico e dalla rete