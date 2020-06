Essere impresa sociale al Sud, in crescita il trend del Consorzio Sol.Co.

Un trend in crescita quello della Rete d’Imprese Sociali Siciliane che nel 2019 ha superato i 7milioni di euro di fatturato, offrendo servizi a quasi 13.000 persone, stipulando più di 350 contratti di lavoro.

Un lavoro qualificato quello Consortile ma soprattutto quello delle cooperative socie, che sul campo restano la principale interfaccia delle persone in un’azione di sostegno che non ha conosciuto sosta neanche nei periodi di lookdown, quando l’intervento degli operatori sociali è stato in molti casi determinante per la tenuta sociale delle comunità.

Con l’approvazione del bilancio di responsabilità sociale 2019, il Consorzio Sol.Co. conferma il suo impegno nel generare sviluppo e crescita del territorio e delle comunità, mettendo al centro i valori autentici della cooperazione sociale e costruendo con e per le persone percorsi nuovi che includono i più fragili e realizzano benessere collettivo.

«Tra tutte le sfide che abbiamo portato avanti – dichiara Sergio Mondello, Presidente della Rete Sol.Co., in occasione dell’assemblea dei soci che si è tenuta oggi a Catania con l’approvazione del bilancio di responsabilità sociale – quella che ci rende più orgogliosi, e certamente più consapevoli del nostro lavoro, è continuare ad agire non solo come Rete d’Impresa ma soprattutto come promotori di sviluppo. Un’azione culturale che Sol.Co. promuove aldilà del servizio, interpretando la propria responsabilità sociale come relazione generativa con il territorio e per le persone. Vogliamo continuare a scrivere un altro pezzo di economia siciliana ma soprattutto essere ancora un laboratorio del welfare».

Sol.Co., come si evince dal Bilancio Sociale, ha operato in tutta la Sicilia garantendo standard elevati nell’erogazione dei servizi, con un know-how consolidato nell’integrazione, nel sostegno ai minori, nel contrasto alle povertà grazie al modello sperimentato attraverso Fondazione Ebbene di cui Sol.Co. è socio fondatore ma anche nei campi dell’innovazione e della Sanità.

Sono proprio questi ultimi i temi che caratterizzeranno il 2020 con un’attenzione particolare alla sanità, settore strategico al quale dare un forte imprinting fondato sull’umanizzazione delle cure, la formazione degli operatori, sul superamento della frammentazione dei servizi promuovendo interventi che superino la logica dell’erogazione e concepiti in collaborazione con le energie del territorio. Infine l’impegno verso le nuove generazioni, per accompagnare nuovi talenti in una rinnovata stagione dell’imprenditoria a vocazione sociale con iniziative come l’Hub dell’Economia civile di Catania messo in campo con Aps Spazio 47 ed Ebbene, collegandosi a percorsi come “Economy of Francesco” e interagendo con Reti come Next nuova economia.