Master in Fundraising di Forlì, all’open day due alumni di prestigio si raccontano

I due sono esempi di percorsi diversi che si possono fare per arrivare al Master in Fundraising prima e per diventare Fundraiser poi. Entrambi laureati in Scienze Politiche, arrivano nel non profit e al Master una direttamente dopo la laurea e l’altro dopo anni di lavoro in altri settori.

Si trovano così a vivere una bellissima esperienza umana e apprendono gli strumenti della raccolta fondi: dal dialogo con i donatori alla pianificazione di una campagna, dalla gestione del budget alle relazioni con i fornitori, e tanto altro. Il Master infatti unisce teoria e pratica, con corsi più tecnici come Economia Aziendale e progetti in cui applicare concretamente le nozioni imparate come il Laboratorio Capstone.