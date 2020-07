Il Csi e il "Terzo tempo" estivo

Verso la Fase 2, gli oratori studiano come riaprire ai ragazzi Arriva dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei una proposta per far ripartire le attività rivolte ad adolescenti e bambini in vista dell’estate e della ripresa del lavoro dei genitori. Un programma a tappe da preparare e gestire via web per tornare a vivere “a piccoli gruppi” gli spazi aperti in una sorta di "oratorio diffuso" nel rispetto delle regole a tutela della salute