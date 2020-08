I direttori delle case N.P.H. in America Latina: «Abbiamo bisogno di aiuto immediato»

Per cercare di arginare il più possibile la pandemia, sono state chiuse le scuole, sospese le visite dall’esterno, le uscite, le attività comuni (mensa, messa, tornei, spettacoli), limitati i movimenti degli universitari e del personale amministrativo tramite smartworking, predisposte stanze per eventuali quarantene. Continua, invece, il supporto alle comunità esterne, con la condivisione di cibo alle famiglie più in difficoltà. Alle porte delle Case, come quella del Guatemala, si creano lunghe code. In Haiti le Scuole Saint Luc sono state chiuse ma l’aiuto ai bambini e alle loro famiglie degli slums non si è mai interrotto con distribuzione di acqua e pesci Tilapia, pane e pasta prodotti a Francisville — Città dei Mestieri.

Nonostante le difficoltà, come già avvenuto durante altre gravi emergenze, i bambini delle Case NPH hanno subito inviato ai padrini e madrine, molti messaggi di incoraggiamento, conforto e speranza. Grazie all'organizzazione di dirette su Zoom e Facebook “Porte aperte” in collaborazione con i Direttori di alcune Case, è stato possibile far sentire ancora più vicini i padrini e le madrine italiani, rassicurandoli sulla situazione dei bambini adottati a distanza e sulle loro necessità più urgenti; offrendo così una ulteriore possibilità di intervento immediato. Il lockdown ha reso, infatti, difficili i trasporti e determinato un aumento dei prezzi. La crisi economica ha creato più difficoltà alle Case nel ricevere aiuti e donazioni in natura da parte di Aziende amiche o la raccolta fondi locale, lo spettro della scarsità di cibo o beni di prima necessità comincia a farsi sentire. Dobbiamo garantire mascherine, gel disinfettanti, guanti monouso, camici e calzari per le cliniche mediche delle Case.