Arriva il quarto settore? Bene, ma non bastano le parole

Mario Calderini definisce “quarto settore” quello spazio tra impresa tradizionale, terzo settore, Stato e innovazione sociale...

Ho trovato molto interessante e condivisibile l'articolo del professore. L'unica cosa che non mi ha convinto è proprio questa definizione. Dal punto di vista semantico chiamare quarto settore questo tipo di approccio è un po' come tradire il Terzo settore, che è sempre stato portatore di certi valori e istanze. Si genera un'idea di superamento che non mi piace. È come se questi temi non più in mano al mondo non profit o dell'impresa sociale venissero delegati al mondo imprenditoriale. L'idea di quarto settore la trovo ingenerosa rispetto al terzo settore insomma.

Al di là delle questioni semantiche però sembra davvero che la crisi dovuta alla pandemia di Covid19 stia spingendo gli attori economici e ricostruire un'economia migliore. È così?

Sì, non c'è dubbio che la crisi sia stata un acceleratore. Ha dato un impulso ulteriore a istanze che però erano ben presenti nelle agende macroeconomiche da prima. La vera questione di una purpose-first economy, almeno per chi come me la vede con gli occhi di chi scrive pubblicità e quindi è attivato ormai da anni su queste tematiche, è che ci sia il rischio che queste prese di posizione, come la lettera di Blackrock, restino tutte grandi dichiarazioni di intenti.

È per questo che ha fondato con Ipsos Italia l'osservatorio “Civic brands”?

Esattamente. Perché non basta una dichiarazione di intenti ma servono azioni. Quello che facciamo è monitorare con una ricerca periodica cosa realmente succede nel mercato italiano per quello che riguarda l'impatto sociale delle aziende. Un modo per fugare il dubbio che parlare di purpose sia soltanto scrivere manifesti. Sia chiaro non ho nulla contro i manifesti. Anche io con i miei studenti della scuola Holden ne ho scritto uno. Ma, come dicevo, servono più che mai azioni.