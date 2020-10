È nata la Scuola nazione di formazione Ail per i volontari

«La macchina da cucire per ricucire il tessuto sociale, il collante della società c’è è lì gratuitamente ma non viene valorizzata», ha chiosato il presidente Amadori ricordando come l’idea di una scuola di formazione per il volontariato Ail sia partita ben un anno fa.

A raccontarne i passi Giuseppe Toro, presidente di Ail Palermo - Trapani e responsabile della Scuola di Formazione che ha ricordato come in Sicilia i volontari hanno iniziato a essere formati 23 anni fa, ma occorreva trovare un modello e in questo «siamo stati guidati dai nostri psicologi nell’interesse sia del malato sia del volontario». La novità di questa scuola per Toro è il non aver fatto ricorso a una soluzione accademica «abbiamo istituito un tavolo tecnico, prima con 20 psicologi poi con 42 con l’obiettivo di uniformare da Bolzano a Ragusa, la formazione senza per questo calare dall’alto le soluzioni».

Davanti a un ruolo che è cresciuto nel tempo «si capisce allora come tutto questo debba essere affrontato non solo spinti dalla leva umanitaria e dalla solidarietà ma supportato da una certa professionalità. Il volontariato non è più improvvisazione. Tutte le fasi del percorso di cura sono momenti cruciali e a volte spinosi, non basta essere motivati», ha ricordato ancora Toro.

Hanno preso la parola anche due psicologhe che hanno partecipato al tavolo tecnico che ha steso le linee guida Ilenia Trifirò e Chiara Gigli. Trifirò ha sottolineato come al di là della trasmissione di saperi la scuola e la formazione che punta a essere permanente deve essere uno «spazio del pensiero e un momento di presa in carico del volontariato che va sostenuto e orientato». Da parte sa Gigli ha sottolineato il «lavoro molto delicato dei volontari, spesso invisibile. Ma quando per il Covid è stato interrotto la non presenza dei volontari ha fatto sentire tutti più soli, malati e medici».

«Coniugare l’impegno nella ricerca scientifica con progetti in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti a 360 gradi ritengo sia fondamentale, e cooperare con chi è coinvolto in prima persona è indispensabile», ha commentato Alberto Stanzione, direttore Oncologia di Pfizer Italia che, ha ricordato il valore della responsabilità sociale. «Il nostro lavoro è cercare di “tradurre la scienza in vita” ed è per questo che è un grande onore essere al fianco di Ail con la Scuola Nazionale di Formazione del Volontariato».

La scuola che ha l’obiettivo di insegnare i principi e i valori fondamentali del volontariato per realizzare in maniera efficace la mission di Ail prenderà il via ufficialmente il 15 ottobre.

Il programma di studio comprende tre giornate di lavoro ogni due settimane, una formazione di base tenuta da volontari esperti, da psicologi e personale sanitario e, per le giovani leve, incontri formativi, colloqui e tutoraggio con supervisione delle attività.

L’incontro si è chiuso con il “sogno” del presidente Amadori «che questa scuola possa valorizzare il volontariato, non solo il nostro, per rendere il tessuto sociale più coeso. E sogno che questo ruolo sia fattivamente riconosciuto nell’invito al tavolo come co-progettatori».

Nell'immagine in apertura i relatori: da sinistra Giuseppe Toro, Sergio Amadori, Stefano Zamagni, Stanislao Di Piazza