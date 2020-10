Migrazione sanitaria, con la pandemia azzoppati i diritti di cura

Tra le tante conseguenze della pandemia da coronavirus c’è l’interruzione dei percorsi terapeutici per molti pazienti che si erano spostati dalla propria regione per avere cure specifiche, spesso complesse. Parliamo di un fenomeno, definito come migrazione sanitaria, che coinvolge in Italia oltre 800mila persone ogni anno, di cui almeno 200mila si dirigono verso la Lombardia.

«A causa delle restrizioni imposte per contenere i contagi durante i mesi primaverili ma anche in seguito, la migrazione sanitaria e la situazione di quei pazienti è diventata a livello sanitario, logistico e umano anche più complessa», spiega la dottoressa Laura Gangeri, psicologa e vicepresidente dell’associazione A Casa Lontani da Casa. Ma cosa è successo ai “migranti sanitari” durante il lockdown? E ancora: che cosa succederà nei prossimi mesi a tutti quei pazienti che necessitano di uno spostamento interregionale verso il Nord e rischiano di essere impossibilitati a farlo?

Migranti sanitari: quale presente e quale futuro

Su questo tema ha deciso di spendersi l’Associazione A Casa Lontani da Casa - punto di riferimento per i servizi gratuiti di ricerca di alloggio all’interno di una rete solidale che coinvolge oltre 50 realtà del Terzo settore dedicate all’accoglienza di persone malate in Lombardia -, invitando al confronto tutte le associazioni: «La pandemia ha inciso sulla vita e sulla salute di centinaia di migliaia di persone, ma che ricaduta ha avuto sui pazienti già in cura per patologie a medio e lungo raggio, in particolar modo quelle che necessitano di spostamenti interregionali? E che impatto avrà sulla migrazione di nuovi pazienti, da oggi in avanti?», si chiede la dottoressa Laura Gangeri.

Migliaia di persone malate, con i loro familiari, in arrivo in Lombardia da tutta Italia in cerca di cure specialistiche e interventi multidisciplinari, nei mesi scorsi sono state costrette a interrompere o rimandare il proprio percorso di cura a causa della chiusura delle Regioni e delle misure applicate nelle strutture sanitarie. E la proiezione della migrazione per il futuro a breve termine parla di un calo almeno del 40% dei viaggi verso i poli specialistici del Nord.

Quale sorte per i famigliari dei pazienti, migranti sanitari?

A fronte di una media mensile di circa 4.000 nuove richieste di persone in cerca di alloggio temporaneo per motivi salute, l’analisi dei dati rilevati dall’Associazione nelle settimane più calde, quelle primaverili, della pandemia mostra un calo del 50% dei contatti, che non hanno infatti superato le 2.000 richieste. E ancora: «L’analisi del traffico di utenti in cerca di informazioni ci dice che sono 3.000 le persone malate che sono state costrette a interrompere o rimandare il proprio percorso di cura con l’avvento della pandemia. Un quadro complessivo rilevante, se si considera la delicatezza delle patologie coinvolte - 15% neurologiche e oltre 40% oncologiche, spiega Gangeri - e le dimensioni del campione analizzato».

Uno degli elementi che compongono il quadro della situazione, riguarda i limiti agli spostamenti sanitari, imposti per fermare il diffondersi del Covid-19, che hanno colpito tutti, ma proprio tutti, i parenti dei malati. «Queste sono figure solitamente molto presenti di fianco alle persone che si spostano per motivi di salute. Tutto ciò ha aggravato ancora di più la situazione delle case di accoglienza che sono abituate a ricevere sia il paziente ma anche uno o più accompagnatori. Inoltre questo ha inciso sulla tenuta psicologica del malato stesso».