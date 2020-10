Role model e digitale. Così l’Agenzia Nazionale per i Giovani affronta il futuro

Il percorso che l'ha portata alla direzione dell'Agenzia l'ha vista molto attiva nel mondo sociale più che politico...

Sì, ho collaborato sin da giovanissima alla fondazione e al coordinamento di reti sociali per lo sviluppo locale e la promozione dei diritti umani. Tra queste Radio Kreattiva, la prima web radio antimafia partecipata dagli studenti e dalle studentesse; Sarai, il primo network istituzionale di digital radio dei giovani promosso dall'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza; il Network Indifesa di Terre des Hommes Italia contro la discriminazione e la violenza di genere. Ho curato la pubblicazione del Citizen Rights Toolkit di European Alternatives, per l'attivazione degli studenti di dieci paesi europei sui temi della cittadinanza e dei diritti umani in Europa. Ho anche collaborato con Save the Children Italia a "Fuoriclasse" , un programma per il benessere e l'innovazione a scuola, e come referente locale del Movimento Giovani "Sottosopra".

Una passione che risale al suo quartiere e alla sua città, Bari...

Era un quartiere con due soli poli aggregativi, la scuola e la chiesa. Erano il volano per intercettare le energie giovanili e indirizzarle verso l’attivazione sociale. Per farlo, però, occorreva identificare i giusti linguaggi per trasferire determinati valori e messaggi. È così che, già alle medie, ho cominciato a partecipare a programmi sulla legalità e la cittadinanza e per farlo ho cominciato a esplorare nuovi orizzonti inediti come il digitale.

Un curriculum che le è valso la nomina all'Agenzia...

Certamente ma bisogna dire che la scelta sul mio nome è stata presa da Vincenzo Spadafora, oggi ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, con cui avevo collaborato quando era all'Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Se il suo percorso è molto lineare, visto che è sempre stato rivolto all'attivazione giovanile, la sfida, visto anche il Covid, è tutt'altro che scontata. Come si sta muovendo in queste prime settimane di direzione?

In linea generale la nostra operatività si articola su più temi. Sta per concludersi un settennato di programmi europei e aprirsene un altro, a gennaio e, da partner italiano su attività di respiro comunitario, siamo impegnati a immaginare la nuova progettualità. Realizzeremo a dicembre, Covid permettendo, un evento con le organizzazioni giovanili, in cui condivideremo le esperienze e ne allargheremo il raggio d’azione verso nuovi destinatari. Abbiamo ampliato il network di web radio che dà voce e soggettività al mondo giovanile. Il Programma Ue Next Generation 2021 – 2027, quello che tutti chiamano Recovery Fund, indirizza importanti risorse anche alle politiche giovanili, per questa ragione l’Agenzia si attiverà per ottenere ulteriori finanziamenti per i nostri giovani. C'è poi tutto il lavoro che abbiamo ereditato dal mio predecessore Domenico De Maio che deve essere concluso.

In cosa consiste questo portare a termine le cose in sospeso?

Proprio in questi giorni sono stati presentati all’Agenzia 750 i progetti nel terzo round per i programmi Erasmus+:Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà, concludendo con un importante risultato l’attuale programmazione europea del settennato 2014-2020. Dati che riconfermano l’interesse dei giovani italiani per i programmi europei che offrono opportunità di mobilità, apprendimento e dialogo con i loro coetanei da tutta Europa. Numeri ancor più significativi considerato che le domande sono state inviate in tempi di emergenza sanitaria.

I nostri giovani sono in Europa tra i più attivi?

Grazie a questi risultati l’Italia è al primo posto in Europa per numero di domande pervenute nel 2020 nell’ambito dell’Azione chiave 2 - Partenariati strategici di Erasmus+:Gioventù, con 341 progetti presentati. Molto elevato anche il numero complessivo di domande pervenute in complessivo per il programma Erasmus+:Gioventù, oltre 3.580 progetti nell’arco delle 3 scadenze dell’anno. L’Italia risulta, inoltre, al secondo posto per numero di progetti presentati nel 2020 nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà, con 867 proposte progettuali, di cui 352 Progetti di solidarietà. Sono giunte più di 260 richieste di Quality Label, il marchio di qualità concesso dall’Agenzia che consente a organizzazioni ed enti di accreditarsi nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà per presentare progetti di volontariato, tirocinio, lavoro. Direi che sono risultati molto importanti. E sono stati possibili grazie alle organizzazioni, agli enti, ai gruppi informali, ai giovani che, anche in tempi difficili, hanno continuato a credere nell’importanza della solidarietà, del dialogo, della partecipazione, della democrazia, e hanno continuato a sfidarsi portando il loro contributo a livello locale ed europeo, arricchendo le comunità di tanti nuovi spunti, idee, innovazioni, cambiamenti.

Quali saranno nei prossimi anni le priorità dell'Agenzia?

La criticità principale su cui abbiamo posto l'attenzione, che purtroppo con il Covid è peggiorata, è quella della devianza. Il focus su cui stiamo lavorando è quello del role model. Cioè dei modelli positivi. I programmi che gestiamo lavorano molto sull'aspetto dell'esempio tra pari, vogliamo investire du questa sorta di peer education. Non dobbiamo dimenticare però che stiamo vivendo una contesto di grande transizione.

In che senso?

Se dovessi riassumere il nostro piano lo definirei Next Generation ANG. Che riguarda tutto quello che concerne il Recovery Fund ma anche non deve dimenticare il fatto che si chiude un settennato e se ne apre un altro. Dobbiamo capire la visione strategica che vogliamo portare avanti come Agenzia, ma anche riflettere sui modelli di attivazione e coinvolgimento giovanile che hanno funzionato in passato individuando nuovi modi e canali. Stiamo già lavorando su due progetti domestici. Uno riguarda la rete delle digital radio legate all'Agenzia, che oggi sono cento, su cui vogliamo creare sinergie e metterle in connessione. L'altro è il network dei giovani ambasciatori che dobbiamo attivare anche nel contesto delle radio. Tutto questo in un mondo che sta cambiando fortemente.

Recentemente il ministro Spadafora ha stanziato ulteriori 400 milioni di euro per il Servizio Civile Universale per gli anni 2021 e 2022. Al riguardo in molti, sia dal fronte politico che da quello degli enti, hanno sottolineato l'importanza di immaginare un Servizio civile europeo. Che ne pensa?

So per certo che il ministro Spadafora tiene molto al servizio civile nazionale e sta facendo di tutto per reperire risorse. Lo considera un fiore all'occhiello del sistema italiano. Come Agenzia oggi gestiamo il gemello europeo che è il Corpo Europeo di Solidarietà che è il servizio di volontariato europeo. È un'esperienza importantissima per i giovani. Non escludo infine che per quello che riguarda l'idea di un Servizio Civile Europeo i tempi non siano maturi per provare a intavolare la discussione in Europa.