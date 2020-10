Oxfam: «L'aiuto allo sviluppo rischia il fallimento»

Dati preoccupanti emergono a livello italiano e a livello locale dall’analisi condotta da Openpolis e Oxfam nel nuovo dossier Cooperazione Italia 2020, tra declino e un futuro incerto.

Nel 2019 solo 5 paesi - Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Danimarca e Regno Unito - hanno raggiunto o superato l’obiettivo dello 0,7%: la media tra i paesi OCSE è stata appena dello 0,30%, leggermente al di sotto degli anni precedenti. Cinquant’anni di promesse disattese significano 5,7mila miliardi di dollari mai arrivati nelle casse dei paesi più poveri, 260 milioni di bambini senza istruzione, metà della popolazione mondiale senza accesso ai servizi, 2 miliardi di persone in condizione di insicurezza alimentare cronica.

Senza pensare che la spesa in aiuto internazionale è solo una piccola parte di quanto i governi ricchi non investano in altri settori: i sussidi per i combustibili fossili, per esempio, sono costati 320 miliardi di dollari solo nel 2019.

“Dobbiamo pensare che la crisi innescata dal Covid-19 renderà sempre più vitale l’aiuto allo sviluppo - spiega Francesco Petrelli Portavoce di Oxfam Italia - Aiuto che serve, se utilizzato in modo efficace. Molte concrete esperienze ci dimostrano esattamente questo: la dichiarazione ufficiale di liberazione dalla polio in Africa, annunciata dall’OMS solo 2 mesi fa; i programmi sanitari del Fondo Globale che hanno permesso di salvare 27 milioni di persone; l’accesso all’istruzione per 34 milioni di bambini dal 2000. L’Italia, anche nelle attuali difficoltà, non può mancare di fare la sua parte. È un imperativo morale e assieme un atto di lungimiranza rispetto ai nostri stessi interessi, se abbiamo realmente compreso con la pandemia globale, che salvezza e futuro dovranno esserci per tutti.”

Le richieste di Oxfam a livello globale

Oxfam chiede ai Paesi donatori di:

colmare il gap dell’aiuto allo sviluppo portandolo da 150 miliardi di dollari attuali a 300 miliardi ;

; investire nel raddoppio della spesa sanitaria pubblica negli 85 paesi più poveri del mondo pari a 159 miliardi di dollari;

cancellare il fardello del debito per tutti i paesi poveri.

Le richieste di Oxfam all'Italia

Oxfam chiede al Parlamento e al Governo italiano, che a partire dalla prossima legge di bilancio, nonostante le difficoltà in prospettiva triennale si produca una prima inversione di tendenza. Garantendo livelli quantitativi di aps stimabili attorno allo 0,27% nel rapporto Aps/Rnl, attestandosi sulla cifra in termini reali di 4,5 miliardi di euro per l’Aps, segnando così un ragionevole incremento rispetto ai 3,9 miliardi di euro del 2019.



Chiede inoltre che