Pasolini, Davis e il naufragio post-Covid di politica e scienza

La follia di un governo che non implementa i reparti di terapia intensiva, non assume nuovi infermieri, dottori, anestesisti, tracciatori, non compra nuovi vettori per il trasporto pubblico e nuove carrozze per treni e metro già esistenti, che fallisce clamorosamente nel calcolo previsionale di una seconda ondata del Coronavirus, e che non vede altra soluzione per la tanto sbandierata “salute pubblica” che nuove restrizioni per un commercio già piagato, nuove amputazioni della libertà individuale, nuove preclusioni degli spazi sociali, nuove sacche di sofferenza reddituale e occupazionale.

I protocolli vuoti dell'emergenza

La follia di una presidenza del Consiglio che continua ad abusare di uno strumento meramente amministrativo e applicativo come i dpcm per incidere chirurgicamente (ma non in maniera indolore) nella carne viva della quotidianità, dei diritti di cittadinanza, della dignità e dell’autodeterminazione, singola e collettiva.

La follia di una casta mediatica che dovrebbe, in tutti i titoli dei quotidiani e di apertura dei tg, utilizzare come un mantra ossessivo, una clava o un grimaldello, l’attacco all’establishment per la sua irresolutezza, incompetenza e impostura, preferendo invece la grafica fobogena di curve e statistiche, tremendismi in corsia e testimonianze all’ultimo respiro, bollettini di guerra e funambolici unidirezionali accumuli di dati e numeri ai limiti dell’insignificanza.