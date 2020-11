Nasce Vita a Sud, l’innovazione sociale e l'economia civile raccontate da Mezzogiorno

Un flusso costante di news e approfondimenti multimediali sul sito e sui social di Vita (www.vita.it) e un focus mensile sul magazine. Con una presentazione pubblica via Facebook (vedi sotto l’invito), a cui parteciperà anche il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, il gruppo VITA lunedì 9 novembre (15,30-16,30) lancia un nuovo progetto editoriale: “Vita a Sud”. «Non si tratta né di una nuova testata, né di un inserto del magazine o di una sezione di vita.it. “Vita a Sud” è un volgersi dello sguardo all’innovazione sociale e ai modelli di economia civile che si stanno sviluppando nelle 6 regioni target: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna», scrive il direttore di VITA Stefano Arduini sul numero del magazine di novembre in distribuzione da venerdì 6 novembre (e già scaricabile on line dal sito www.vita.it) dedicato proprio al varo dell’iniziativa. Tutti i contenuti prodotti per “Vita a Sud” saranno riconoscibili on line e off line grazie a un logo dedicato.