Calabria, basta essere colonia

E con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al Ministro della Sanità Roberto Speranza chiedono che la tutela della salute in Calabria sia dai cittadini e dagli operatori sanitari e non dalle lobby le quali, nonostante i tanti anni di commissariamento, non sono venute meno nel controllo dei meccanismi di spesa causa della malasanità e che venga data una risposta alle proposte avanzate da mesi con il documento di "Comunità competente" e che sia possibile avere per un nostro rappresentante un confronto continuo rispetto le scelte operate.

«Invertire la tendenza è necessario per costruire una vera Sanità in Calabria». - Dice Gianni Pensabene – portavoce del Forum del terzo settore. «È necessario un dialogo tra coloro che occupano ruoli decisionali e i Cittadini - come avviene in altre regioni. La Sanità riguarda tutti e chi, ancora una volta, sta rimanendo indietro, in questo cammino, che sappiamo essere di lunga lena, sono i più fragili».

«Una situazione complessa e delicata dal punto di vista politico e amministrativo ma, noi la riteniamo anche e soprattutto una questione culturale. – continua e conclude - è necessario un comitato permanente di condivisione perché non è più possibile che i calabresi subiscano, come fossimo una colonia vera e propria. Non ci fidiamo più, vogliamo essere parte di questo processo, con un nostro rappresentante. È finito il tempo del tutto cambi perché nulla cambi».

Tra le richieste contenute nella lettera indirizzata al Ministro Speranza e al Presidente del Consiglio Conte: una piattaforma informatica aperta a tutti i cittadini, che sia trasparente e dove condividere problematiche e proposte, per una assistenza sanitaria democratica e orientata anche dai pazienti. Attenzione prioritaria per le fasce più deboli e fragili, anziani soli, persone con disabilità, con problemi psichiatrici, con dipendenza patologica, bambine e bambini, e in generale per chi da troppi anni è messo ai margini da una sanità calabrese tesa a privilegiare interessi forti e clientelari, lasciando puntualmente indietro chi ha maggiore bisogno di cura e assistenza.

