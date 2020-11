Con Fatu in Domo i prodotti tipici lavorati in casa generano economia

Prodotti tipici, dolci, formaggi, salumi, pane: nei piccoli paesi della Sardegna chi non li produce? E allora perché non trasformare questa consuetudine in un’attività commerciale vera e propria, in grado di rappresentare un’integrazione al reddito e soprattutto generare un’economia capace di dare respiro a piccole comunità che combattono il fenomeno dello spopolamento? È nato così il progetto “Fatu in Domo” (Fatto in casa), dell’associazione “Sa Mata, l’albero delle idee” di Assemini. A idearlo l’antropologa Veronica Matta che ha già coinvolto nove comuni in un percorso che porterà giovani, disoccupati, pensionati, casalinghe a dar vita a numerose IAD, ovvero Imprese alimentari domestiche.

«In tutta Italia ne esistono appena una trentina ma il regolamento europeo del 2004 ha reso semplice produrre cibi in casa» spiega Matta. Tutto è nato dallo studio de sa panada, il piatto tipico di Assemini. Impossibile sviluppare un business intorno a questo involucro di pasta che può contenere carne, verdura o pesce perché, paradossalmente, troppo popolare: «Ogni famiglia produce le sue panadas e quindi ci sono poche imprese che le commercializzano». Da qui l’idea di incentivare l’autoproduzione, canalizzandola però in un percorso virtuoso e trasparente, creando una vera e propria rete di laboratori domestici di produzioni agroalimentari tipiche.

Fatu in Domo propone ai comuni sei attività di animazione territoriale e offre una serie di servizi in grado di affiancare i partecipanti lungo tutto il processo produttivo, fino all’ingresso in una rete commerciale comune. Anche perché la regola è chiara: chi produce in casa, non può vendere in casa. «Ma ha davanti a sé un mercato fatto di ristoranti, alberghi e market che sono pronti ad accogliere questi prodotti» spiega Matta.