La rettifica di Anfass Sicilia: "per il dopo di noi disponibili 15 milioni di euro, non 500 "

A seguito del comunicato stampa ricevuto da Anfass Sicilia che abbiamo ripreso su Vita.it il 27 novembre 2020 pubblichiamo la rettifica da parte di Anfass Sicilia stessa che sottolinea alcune imprecisioni che apparivano nel comunicato precedente:

«Relativamente alla parte dell’ articolo in cui si fa riferimento alla mancata programmazione di risorse pari a circa 500 milioni di euro si precisa che le l’anzidetta somma è derivante da più linee di finanziamento regionali e nazionali per prestazioni, servizi e supporti per le fasce di popolazione a maggior rischio di fragilità e non che la suddetta somma sia imputabile alle sole risorse per il cosiddetto ‘durante noi dopo di noi (L.112/2026)’. Per il ‘durante dopo di noi,’ in Sicilia, sono disponibili circa 15 milioni di euro, che solo in piccolissima parte sono stati impiegati, in quanto come detto, né i Comuni né le Asp hanno realizzato i progetti individuali di vita, che vanno redatti ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14 l.328/00 e che rappresentano un requisito fondamentale per accedere ai benefici».