Coop Alleanza 3.0: sui nostri scaffali mettiamo la coesione sociale

Così il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, introduce le otto pagine di focus dedicate all'impegno della Cooperativa in questo frangente di emergenza, pubblicate sul magazine di dicembre.

Una tra le più grandi coop di consumatori in Italia che conta 2,3 milioni di soci, 21mila lavoratori e più di 400 negozi in 12 regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio, Campania, Calabria (inclusi anche i negozi afferenti alle società controllate e i punti vendita in franchising).

Coop Alleanza 3.0 nel 2019 ha toccato i 4,9 miliardi di vendite e i soci hanno ottenuto vantaggi esclusivi per 138 milioni: di questi, 112,6 sono stati garantiti dalle promozioni loro riservate (di cui circa 4 milioni grazie all’iniziativa “1 per tutti 4 per te”), 22,9 milioni derivano dai vantaggi della raccolta punti, 1 milione da specifiche iniziative in favore delle fasce deboli, come coloro che hanno perso il lavoro. Oltre a ciò, i soci hanno beneficiato delle iniziative valide per tutti i clienti, garantendosi così risparmi per ulteriori 347,4 milioni di euro.