"Avanzi Popolo 2.0": contro lo spreco di cibo serve più comunità

La storia del progetto Avanzi Popolo 2.0 inizia in Puglia, a Bari. E inizia dalla capacità di un gruppo di amici di scavare dentro i numeri, decomporli e poi ricostruirli in un’immagine concreta. Inizia da questi in particolare: ogni anno nel mondo vengono gettate 1.3 miliardi tonnellate di cibo, un terzo della produzione alimentare mondiale. Una quantità di cibo che, da sola, sarebbe in grado di sfamare 868 milioni di persone che soffrono la fame. Solo in Europa si parla di 89 milioni di tonnellate di cibo sprecato a qualsiasi stadio della catena alimentare, dalla produzione al raccolto, dal consumo domestico a quello legato alla ristorazione.

Le conseguenze ambientali e sociali prodotte da questo disequilibrio sono sotto gli occhi tutti. Nel mondo 36 milioni di persone muoiono per fame, 29 milioni per patologie correlate all’eccesso di alimentazione. Il numero di bambini in sovrappeso è maggiore di quelli in sottopeso. La povertà aumenta, ma il cibo continua a rappresentare una quota importante dei nostri rifiuti. Il Parlamento Europeo ha richiesto un’azione collettiva immediata per dimezzare lo spreco alimentare entro il 2025 e la Commissione Europea lavora per questa riduzione entro il 2020, essendo il cibo una delle maggiori priorità nella sua ‘Roadmap to a resource efficient Europe’.

«Azione collettiva significa, per noi, partire dalla nosra comunità», racconta Marco Ranieri, tra i fondatori dell’iniziativa con Antonio Scotti, Marco Costantino e Antonio Spera. «Siamo partiti nel 2015. Era l’anno dell’Expo a Milano, si parlava tantissimo di cibo ma soprattutto in chiave estetica. In quei mesi incrociammo i dati sullo spreco alimentare: erano spaventosi. Rimanere indifferenti a quei numeri era praticamente impossibile. Uno su tutti: il 27% dei terreni agricoli nel mondo sono utilizzati per produrre cibo che diventa spazzatura. Se lo spreco alimentare fosse un Paese sarebbe il terzo produttore di CO2 dopo Stati Uniti e Cina. L’acqua che viene utilizzata in un anno per produrre il cibo sprecato, è 5 volte il lago di Garda. Come fai a non interrogati sui tuoi stili di vita? Questa cosa ci ha scosso e abbiamo capito che dovevamo attivarci».