Quando il cibo diventa arte: il progetto per sostenere "Gli Archi di Pane"

Il valore comunitario degli Archi di Pasqua. La festa, per come è conosciuta oggi, nasce a partire dagli anni ‘70 dello scorso secolo, grazie all'iniziativa di alcuni luminari delle due confraternite - Signurara e Madunnara - nel frattempo allargatesi a centinaia di simpatizzanti, uomini e donne di tutte le età e di tutti i ceti riuniti in una religiosa e pagana gara emulativa del bello. Da allora, si è assistito ad un rilancio della festa che coinvolge l'intera cittadinanza, divisa nelle due fazioni e in piccole comitive, e che lavora per mesi nei vari cantieri. Il paese intero si trasforma in un immenso laboratorio, dove mille e più mani rese sapienti dalla memoria e dall'abilità degli avi, realizzano l'incantevole spettacolo che è ogni anno diverso. La tradizione è divenuta così una meravigliosa rincorsa, corale e coinvolgente, verso la perfezione e il gusto. I laboratori sono allestiti all’interno di garage e case che i privati mettono a disposizione gratuitamente. I lavori si avviano a gennaio e ogni giorno fin dal tardo pomeriggio, dopo la giornata lavorativa, i gruppi si riuniscono per allestire le decorazioni in un clima di artistica armonia. Per molti è questa la vera celebrazione, il momento festoso di condivisione in cui persone di ogni età collaborano allo scopo di veder rifiorire il proprio territorio e tramandare questa ricchezza ai propri figli.

L’attività dei laboratori si protrae fino al giorno prima di Pasqua, quando il frutto del lavoro dei mesi antecedenti viene messo in mostra lungo il corso principale e l’intera comunità partecipa al montaggio, celebrando insieme la rinascita. Per più di un mese gli Archi di Pasqua permangono esposti lungo il corso principale, commentati dai fieri anziani del luogo e dai più giovani che spesso si improvvisano guide turistiche, e ammirati dai numerosi visitatori. Ogni anno il piccolo centro accoglie più di 40.000 visitatori nell’arco di un mese, provenienti da tutto il territorio regionale e non solo. Il mutuo aiuto, il supporto, il confronto con gli anziani che insegnano ai più giovani le antiche tecniche, i giovani che fanno ritorno a casa in quel periodo solo per poter prenderne parte, il portare avanti con fierezza le proprie tradizioni. Non è forse questo il senso di comunità che si ricerca all’interno dei piccoli borghi? L’importanza di questa tradizione non è solo economica, l’impatto sociale che sviluppa, i legami che aiuta a creare e rafforzare sono il valore più grande per la comunità.