Tutela minori: Arriva il “Modello” Children Safeguarding Model 1.0

Un progetto che va avanti nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia in corso e resta fermo nell’obiettivo di produrre un “Manuale” che sia modello per la salvaguardia dei minori in linea con gli ultimi dettati europei. A ribadirlo, in conferenza stampa, gli organizzatori e promotori del progetto “WiSHES - Wish for Schools’ High Environment Safeguarding”. Finanziato dalla Commissione europea, il progetto è coordinato da LAZIOCrea S.p.A. - partecipata della Regione Lazio - e realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Nostos, l’Università “Luiss – Guido Carli” di Roma e l’associazione “Onda Gialla”.

Il progetto ha lo scopo di fornire agli educatori e ai coordinatori degli asili nido aderenti alla rete associativa “Onda Gialla” appunto gli strumenti per individuare e quindi prevenire gli A.C.E., le cosiddette “esperienze infantili avverse”, e quindi, di concerto, affrontarle laddove queste si manifestino.