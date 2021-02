Nessun destino è segnato, a Casa Emmaus si contrasta la marginalità

Un anno può essere poco per calarsi in maniera completa in una realtà così variegata, ma è sufficiente per conoscere storie straordinarie e sconvolgenti di uomini e donne che cercano di ripartire. «Ricordo – dice Luca, con un velo di commozione negli occhi – una signora distinta, sui sessant’anni, che era prigioniera della sua vita dorata e che per questo affogava un dolore sordo nell’alcolismo. Ricordo anche un’adolescente che era stata accusata di aver picchiato i genitori ed era sicuramente turbolenta, eppure mentre le parlavo lasciava trasparire un candore che mi ha commosso. Ricordo, infine, una ragazza siriana scappata dall’immane tragedia della guerra civile e che avrebbe amato tornare nella città in cui aveva vissuto, ma non avrebbe potuto farlo mai più perché l’intera città era stata rasa al suolo dalle bombe».

«Questa esperienza – ammette Luca – ha cambiato la mia visione delle comunità terapeutiche. Ho capito che vale sempre la pena di aiutare una persona in difficoltà, anche se sembra persa e probabilmente destinata a ricadere. Non importa: finché è viva, merita un’altra chance. È mutato inoltre il mio approccio rispetto al giornalismo. Per anni mi sono dedicato soprattutto alle pagine di cultura e spettacoli (è questo il mio background), che in linea di massima ti mettono in contatto con persone che ce l’hanno fatta, personaggi creativi, brillanti, egocentrici. Questa esperienza nel sociale ha ampliato il mio raggio d’azione, arricchendomi come essere umano. Mi piacerebbe continuare a scrivere in questo ambito».