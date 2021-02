Progetto B.E.S.T. Choice: l’impegno di AVIS nelle scuole non si ferma

Prosegue il progetto “B.E.S.T. Choice: Benessere, Educazione e Salute nel Territorio”, la grande iniziativa firmata AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lanciato agli inizi del 2020, è stato completamente riorganizzato in modalità digitale per rispondere alle normative anti Covid-19 e permettere agli studenti di prendere parte all’iniziativa in totale sicurezza. Realizzato in 12 regioni, si rivolge a circa 10.000 adolescenti di 70 istituti superiori che, attraverso un questionario, hanno indicato i comportamenti rischiosi per la salute più diffusi trai i coetanei e le tematiche sui cui lavorare per diffondere i valori della cittadinanza attiva e gli stili di vita sani e corretti.